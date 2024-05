La Soluzione ♚ In biologia lo sono i coccodrilli La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : LORICATI . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. LORICATI

Significato della soluzione per: In biologia lo sono i coccodrilli Loricata è un gruppo di rettili che include i coccodrilli e i loro antenati. È stato nominato dal naturalista tedesco Blasius Merrem nel suo Versuch eines Systems der Amphibien (1820). Merrem considerava Loricata uno dei tre gruppi di Pholidota (rettili), gli altri due erano Testudinata (tartarughe) e Squamata (lucertole e serpenti). Loricata è un vecchio nome per un ordine che include coccodrilli, alligatori e gaviali, anche se l'ordine è ora indicato come Crocodylia.

Altre Definizioni con loricati; biologia; sono; coccodrilli;