La Soluzione ♚ Avanzi di antichi edifici La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : VESTIGIA .

Significato della soluzione per: Avanzi di antichi edifici Vestigia, dal latino "impronta", intesa come impronta lasciata per terra dal piede. Per estensione ogni indizio, materiale o no, di quanto sia accaduto in precedenza. Reperti archeologici Vestigia – in senso biologico: organi, tessuti, processi

