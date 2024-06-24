Avanzi di antichi monumenti

Home / Soluzioni Cruciverba / Avanzi di antichi monumenti

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Avanzi di antichi monumenti' è 'Ruderi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RUDERI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Avanzi di antichi monumenti" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Avanzi di antichi monumenti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Ruderi? Resti di strutture storiche testimoniano il passato e spesso si trovano in siti archeologici. Questi resti, che non sono più in piedi, rappresentano le tracce di edifici o monumenti antichi ormai decaduti. La loro presenza affascina studiosi e visitatori, offrendo uno sguardo sulla storia e sulla cultura di epoche passate. Sono spesso simboli di un passato glorioso o di un patrimonio da preservare, ricordando le civiltà che li hanno costruiti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Avanzi di antichi monumenti nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Ruderi

Quando la definizione "Avanzi di antichi monumenti" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Avanzi di antichi monumenti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Ruderi:

R Roma U Udine D Domodossola E Empoli R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Avanzi di antichi monumenti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Resti secolariI resti d un castelloAvanzi di edificiGli avanzi di antichi monumentiAvanzi di antichi edificiAntichi monumenti funebriTuniche corte degli antichi Romani che avviluppavano le spalleAntichi libri a stampa