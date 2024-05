Significato della soluzione per: Uomini che lavorano sui mobili con sega e martello

Sostantivo, forma flessa

Un falegname è un artigiano che lavora il legno per fabbricare o riparare mobili e infissi. L'attività di tale artigiano è detta falegnameria. Bisogna distinguere tra le tecniche tradizionali, nelle quali si usano attrezzi manuali, e la falegnameria moderna, intesa come lavorazione del legno per la produzione industriale di manufatti, grazie alle macchine e a moderne attrezzature meccaniche. Oggi le tecniche della falegnameria tradizionale non vengono più utilizzate per la produzione di mobili e infissi di uso comune, essendo state largamente sostituite dalla produzione a macchina.

falegnami m pl

plurale di falegname

Sillabazione

fa | le | gnà | mi

Etimologia / Derivazione

vedi falegname