Una strada dei rallisti

Aggettivo

La ghiaia è quel tipo di materiale inerte, non friabile, non idrosolubile (come invece è, ad esempio, il gesso), che, provenendo dalla frantumazione di roccia compatta per azione naturale, ha subìto un'ulteriore azione meccanica abrasiva da parte di acqua e ghiaccio, con conseguente arrotondamento degli spigoli e dei bordi (ciottolo). In mancanza di questa azione abrasiva, si hanno spigoli acuti, ed il materiale si denomina pietrisco.

sterrato m sing

conseguito mediante sterro

Sostantivo

sterrato m sing(pl.: sterrati)

tratto di strada privo di asfalto

Voce verbale

sterrato

participio passato di sterrare

Sillabazione

ster | rà | to

Pronuncia

IPA: /ster'rato/

Etimologia / Derivazione

vedi sterrare, che deriva da s- e da terra