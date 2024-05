Una città degli Usa famosa per il gioco d azzardo

Significato della soluzione per: Una citta degli usa famosa per il gioco d azzardo

Las Vegas (pronuncia italiana; pronuncia inglese [ls 'vegs]) è una città degli Stati Uniti d'America, capoluogo della contea di Clark e città più grande dello Stato del Nevada. È famosa per essere la capitale del divertimento, dello shopping e del gioco d'azzardo, in rivalità con la paragonabile città di Reno. Quello che viene comunemente chiamato Las Vegas è in effetti un insieme di unità amministrative diverse: la città di Las Vegas propriamente detta, la città di North Las Vegas, la città di Henderson e quella di Paradise, una vasta area «unincorporated» (cioè non costituita in città, ma sotto la diretta gestione della contea), che include la famosa «Strip», sede di negozi, hotel e casinò.

spingere (vai alla coniugazione)

(fisica) (meccanica) premere un oggetto allo scopo di spostar lo ha dovuto spingere il carretto fino alla rimessa

devi spingere la porta per aprire esercitare una pressione su una persona allo scopo di farle perdere l'equilibrio mi hanno spinto e son caduto (senso figurato) convincere, obbligare una persona non voleva partecipare ma l'hanno spinta a giocare lo stesso (senso figurato) esercitare una pressione in un club / location allo scopo di divertirsi / impazzire Ieri sera abbiamo spinto !

Stasera spingiamo

Domani andiamo a spingere a Las Vegas ! (senso figurato) dare una spinta, raccomandare (senso figurato) portare a era stato spinto a favore della loro opinione

Intransitivo

(senso figurato) impegnarsi, darsi da fare il capoufficio vuole spingere per farmi ottenere il trasferimento

Sillabazione

spìn | ge | re

Pronuncia

IPA: /'spin.de.re/

Etimologia / Derivazione

dal latino volgare expingere, che non è attestato nello scritto ma è analogo a compingere e impingere che invece si ritrovano anche nel latino classico con sfumature del significato "spingere"; formato da ex- con senso ripetitivo o continuativo e pangere ossia "conficcare"

Sinonimi

calcare, fare ressa, premere, pressare, schiacciare, sospingere, spostare, urtare

( senso figurato ) convincere, costringere, esortare, incalzare, incitare,incoraggiare, istigare, sollecitare, spronare, stimolare,

convincere, costringere, esortare, incalzare, incitare,incoraggiare, istigare, sollecitare, spronare, stimolare, accelerare, affrettare, allontanare muovere, pigiare,

dare spinte, spintonare

( senso figurato ) allungare, protendere

allungare, protendere consigliare, dare impulso, persuadere

aizzare, eccitare, indurre, pungolare, sobillare,

( senso figurato ) brigare, darsi da fare, insistere,

brigare, darsi da fare, insistere, fare pressione

Contrari

frenare, trascinare, trattenere,

dissuadere, distogliere, sconsigliare, scoraggiare

arrestare, bloccare, fermare, respingere





Parole derivate

sospingere, spingersi, respingere, respingimento, spinto, spingimento

Termini correlati

mani, piede, forza

Varianti