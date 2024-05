Lo è il terremoto

Significato della soluzione per: Lo e il terremoto

Aggettivo, forma flessa

Un disastro naturale è la conseguenza di un evento naturale violento, determinato da particolari fenomeni (vulcani, terremoti, inondazioni...) a volte amplificati dall'attività umana. Può provocare la perdita di vite umane e causare danni la cui entità dipende anche dalla densità di popolazione coinvolta e dalla capacità di risollevarsi dopo l'evento. Un evento naturale anche potenzialmente molto serio, non viene classificato come disastro naturale se si verifica in zone prive di popolazione vulnerabile; un terremoto in un deserto non provoca infatti danni umani e pochissimi materiali e quindi non rientra nella classificazione dei disastri ambientali.

sfollati m pl

plurale di sfollato

Sostantivo, forma flessa

sfollati m pl

plurale di sfollato

Voce verbale

sfollati

participio passato maschile plurale di sfollare

Sillabazione

sfol | là | ti

Etimologia / Derivazione

vedi sfollare

Sinonimi