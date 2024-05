La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Significato della soluzione per: Tale da sbalordire

Aggettivo

Il fantastico o letteratura dell'immaginario, indicato a volte anche con l'espressione inglese di speculative fiction, è un genere di narrazione basato sulla rappresentazione di elementi e situazioni immaginarie che esulano dall'esperienza quotidiana, straordinarie, che si ritiene non si verifichino nella realtà comunemente sperimentata. Tra gli elementi che possono definire una situazione fantastica vi è l'intervento del soprannaturale o del meraviglioso, come la magia o una invenzione tecnologica futuribile, ma non solo.

fantastico m sing

(filosofia) (arte) relativo alla fantasia (per estensione) che è pressoché miracoloso (gergale) buonissimo, oltre le aspettative

Sillabazione

fan | tà | sti | co

Pronuncia

IPA: /fan'tastiko/

Etimologia / Derivazione

dal latino tardo phantasticus che deriva dal greco atast

Citazione

Sinonimi

immaginario, inventato, irreale, presunto, utopistico

eccezionale, favoloso, fenomenale, formidabile, magnifico, meraviglioso, sorprendente, splendido, straordinario, stupendo

immaginativo; frutto di fantasia, chimerico

( per estensione ) bellissimo, sublime, imprevisto, inatteso, impensato

bellissimo, sublime, imprevisto, inatteso, impensato elettrizzante, esaltante

pazzesco

(senso figurato) "celestiale"

Contrari

autentico, concreto, fondato, reale, vero

banale, normale

(per estensione) brutto, comune, mediocre, scontato

Parole derivate

fantasticamente, fantasticare, fantasticheria

Termini correlati

fantascienza

