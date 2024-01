La definizione e la soluzione di: Un social network di foto condivise. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Instagram è un servizio di rete sociale statunitense che permette agli utenti di scattare foto, applicarvi filtri e condividerle via Internet. Nel 2012 Facebook, Inc. la acquistò per 1 miliardo di dollari. L'applicazione web, sviluppata da Kevin Systrom e Mike Krieger, è stata lanciata il 6 ottobre 2010; inizialmente disponibile solo su sistema operativo iOS, è poi divenuta compatibile per iPhone, iPad o iPod touch con sistema operativo iOS 3.1.2 o superiore. Dal 3 aprile 2012 è stata resa disponibile anche per i dispositivi con sistema operativo Android, dalla versione 2.2 o superiore. Il 21 novembre 2013 è stata pubblicata la versione per Windows Phone, mentre il 28 aprile 2016 è diventata compatibile anche per la versione Windows 10 Mobile. Nell'ottobre 2016 è stata resa disponibile per tablet PC con Windows 10.

Instagram era originariamente distinta per consentire solo immagini in formato 1:1 per la larghezza di visualizzazione dell'iPhone. Queste restrizioni sono state allentate nel 2015, con un aumento a 1080 pixel. Il servizio ha anche aggiunto funzionalità di messaggistica, la possibilità di includere più immagini o video in un singolo post, nonché la funzione "Storie", simile ad una analoga del suo principale concorrente Snapchat, che consente agli utenti di pubblicare foto e video su un feed sequenziale, con ogni post accessibile da altri per 24 ore. Al gennaio 2019, la funzione Storie viene utilizzata quotidianamente da 500 milioni di utenti.

Dopo il suo lancio nel 2010, Instagram ha rapidamente guadagnato popolarità, con 1 milione di utenti registrati in due mesi, 10 milioni in un anno e 1 miliardo a maggio 2019. Nell'aprile 2012, Facebook ha acquisito il servizio per circa 1 miliardo di dollari. Ad ottobre 2015, erano state caricate oltre 40 miliardi di foto. Sebbene elogiato per la sua influenza, Instagram è stato oggetto di critiche, in particolare per cambiamenti di politica e interfaccia utente, accuse di censura e contenuti illegali o impropri caricati dagli utenti.

(forestierismo) chi è regolarmente iscritto al sito di condivisione di foto Instagram

Dall'inglese Instagram