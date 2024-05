Il Dottor romanzo di B Pasternak

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Sostantivo

Il dottor Živago (in russo ´ ´; AFI: ['doktr 'vag]) è un romanzo di Boris Pasternak. Il libro narra la vita avventurosa di un medico e poeta, Jurij Andreevic Živago, sullo sfondo della guerra civile combattuta tra bianchi e rossi a seguito della rivoluzione d'ottobre. Živago è diviso dall'amore per due donne: è sposato con la cugina Tonia e travolto dalla passione per la crocerossina Lara Antipov.

prosopopea ( approfondimento) f sing (pl.: prosopopee)

(linguistica) figura retorica che consiste nel dare parola a defunti o a persone immaginarie o assenti oppure nel conferire prerogative umane ad animali, oggetti inanimati, concetti (senso figurato) (spregiativo) contegno goffamente sdegnoso di chi si atteggia con affettazione risibile a persona di grande importanza, mescolando arroganza, presunzione, gravità e sussiego a una meschinità di fondo; boria, altezzosità pomposa Tranne le poche commendatoresse, che soffiavano la prosopopea , le altre signore, quasi tutte milanesi, appartenevano al ceto medio degli stipendiati a mille e otto, a due mila (Emilio De Marchi; Demetrio Pianelli )

(Emilio De Marchi; ) parlando in modo ammaliante, tentava quasi di raggiungere con prosopopea ciò che non avrebbe mai meritato (per estensione) apparenza volutamente altezzosa, con vanto per traguardi normalmente raggiungibili quel giornalista lamentava con orgoglio "umili origini" con una prosopopea non da poco

Sillabazione

pro | so | po | pè | a

Pronuncia

IPA: /prozopo'pa/

Etimologia / Derivazione

dal latino prosopopoeia che deriva dal greco psppa derivazione di psppe ( formato da psp cioè "faccia, persona" e da p ossia "fare"); significa quindi "personificare"

Citazione

Sinonimi

personificazione

alterigia, arroganza, boria, burbanza, pomposità, presunzione, tracotanza, vanagloria

( senso figurato ) altezzosità, sicumera, solennità, spocchia, supponenza, sussiego

altezzosità, sicumera, solennità, spocchia, supponenza, sussiego (letterario) albagia

