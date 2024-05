Quello laser è perforante

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Significato della soluzione per: Quello laser e perforante

Sostantivo

La parola raggio (dal latino radius: asta, bacchetta) può avere più significati: Raggio – in geometria, distanza tra un punto appartenente a una curva e un altro suo punto notevole. Raggio – una delle aste che collega il centro di una ruota, detto mozzo, con il cerchio esterno della zona di trazione. Raggio – in idrografia, fiume che scorre nel Mendrisiotto (Svizzera). Raggio – in astronomia, distanza media dal centro alla superficie d'un corpo celeste.

raggio ( approfondimento) m sing (pl.: raggi)

(matematica) (geometria) segmento che congiunge il centro di una circonferenza al suo contorno, pari a metà del diametro: 1/2 del diametro (per estensione) la lunghezza di tale segmento il sole ha settecentomila chilometri di raggio (senso figurato) attimo d'ispirazione mistica (fisica) radiazione luminosa che si propaga in linea retta da una sorgente (quale può essere il sole) il Taser è un'arma di dissuasione non letale: produce un raggio paralizzante tirante che unisce il mozzo al cerchione di una ruota di bicicletta o di motoveicolo

Voce verbale

raggio

prima persona singolare dell'indicativo presente di raggiare

Sillabazione

ràg | gio

Pronuncia

IPA: /'raddo/

Etimologia / Derivazione

(sostantivo) dal latino radius cioè "bacchetta appuntita"

cioè "bacchetta appuntita" (voce verbale) vedi raggiare

Sinonimi

(di luce) bagliore, fascio, fascio luminoso

bagliore, fascio, fascio luminoso ( senso figurato ) lampo, bagliore, sprazzo, accenno, barlume, indizio

lampo, bagliore, sprazzo, accenno, barlume, indizio luce, sole, striscia

( fisica ) radiazione

radiazione ( per estensione ) (di luogo) spazio, zona, area, ambito, giurisdizione

spazio, zona, area, ambito, giurisdizione (di fabbricato) ala, braccio

Parole derivate

irradiare, radiale, raggera, raggiera

Termini correlati