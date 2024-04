La Soluzione ♚ Può essere luminoso

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Può essere luminoso. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : RAGGIO

Curiosità su Puo essere luminoso: Il flusso luminoso. appartiene, tra altri raggruppamenti di grandezze fisiche, al gruppo delle grandezze fotometriche. l'intensità luminosa viene quantificata... La parola raggio (dal latino radius: asta, bacchetta) può avere più significati: Raggio – in geometria, distanza tra un punto appartenente a una curva e un altro suo punto notevole. Raggio – una delle aste che collega il centro di una ruota, detto mozzo, con il cerchio esterno della zona di trazione. Raggio – in idrografia, fiume che scorre nel Mendrisiotto (Svizzera). Raggio – in astronomia, distanza media dal centro alla superficie d'un corpo celeste. Raggio d'azione – in strategia, distanza massima raggiungibile dell'oggetto Raggio – supereroe della DC Comics, membro delle squadre Combattenti per la Libertà e Justice League of ...

Altre Definizioni con raggio; essere; luminoso;