La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Significato della soluzione per: I prodotti come il gore tex

Sostantivo

Le fibre chimiche o tecnofibre sono le fibre create dall'uomo attraverso reazioni chimiche. Si possono distinguere in fibre artificiali, quando la materia di partenza è una sostanza naturale, e sintetiche, quando la materia di partenza è una sostanza non naturale ottenuta per sintesi chimica.

tecnofibra ( approfondimento) f sing (pl.: tecnofibre)

(tessile) (chimica) (tecnologia) (ingegneria) fibra tessile artificiale o sintetica

Sillabazione

tec | no | fì | bra

Pronuncia

IPA: /tkno'fibra/

Etimologia / Derivazione

Da tecno- e fibra