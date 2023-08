Detta la linea dei prodotti nelle aziende di moda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Detta la linea dei prodotti nelle aziende di moda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 17 lettere : DIRETTORE CREATIVO

Significato/Curiosità : Detta la linea dei prodotti nelle aziende di moda

Il "direttore creativo" è una figura chiave nelle aziende di moda responsabile della definizione della linea dei prodotti e dello sviluppo della visione artistica. Questo ruolo spazia dalla progettazione di nuove collezioni all'interpretazione delle tendenze, influenzando l'immagine e l'identità del marchio. Il direttore creativo supervisiona designer, stilisti e team creativi, guidandoli nel processo di creazione e innovazione. Il suo ruolo è cruciale per tradurre il DNA del marchio in capi d'abbigliamento e accessori che rispecchino l'estetica e l'appeal desiderati. Il direttore creativo gioca un ruolo fondamentale nell'industria della moda, determinando il successo e l'impatto globale dell'azienda.

