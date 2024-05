Lo è il piano trasversale

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Significato della soluzione per: Lo e il piano trasversale

Aggettivo

L'inclinazione assiale, in astronomia, è l'angolo di inclinazione dell'asse di rotazione di un pianeta in rapporto alla perpendicolare rispetto al suo piano orbitale. Un pianeta il cui asse di rotazione è perpendicolare al piano dell'orbita ha un'inclinazione assiale di 0°. Nel nostro sistema solare, il piano orbitale della Terra è noto come piano dell'eclittica.

assiale m e f sing (pl.: assiali)

che riguarda un asse (meccanica) (tecnologia) (ingegneria) (di) turbomacchina operatrice dove il fluido, comprimendosi, scorre parallelamente all'asse di rotazione (matematica) (geometria) (fisica) di momento di un vettore applicato rispetto a un asse

Sillabazione

as | sià | le

Pronuncia

IPA: /as'sjale/

Etimologia / Derivazione

Da asse