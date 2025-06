Lo è il piano che si raggiunge scendendo le scale nei cruciverba: la soluzione è Inferiore

INFERIORE

La soluzione Inferiore di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Inferiore per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Inferiore? Inferiore indica qualcosa di meno elevato o di livello più basso rispetto a un'altra cosa. Può riferirsi a posizioni, qualità o quantità inferiori. Ad esempio, si usa per descrivere un grado, un livello o una condizione meno importante o meno sviluppata. Quindi, quando si dice che qualcosa è inferiore, si sottolinea la sua posizione più bassa o meno importante rispetto ad altro.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Lo è il piano che si raggiunge scendendo le scale", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

I Imola

N Napoli

F Firenze

E Empoli

R Roma

I Imola

O Otranto

R Roma

E Empoli

