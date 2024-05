Significato della soluzione per: La parte del reddito che non viene spesa

Sostantivo

In economia, il risparmio è la quota del reddito di persone, imprese o istituzioni che non viene spesa nel periodo in cui il reddito è percepito, ma è accantonato per essere speso in un momento futuro. Il risparmio è dunque un sacrificio del consumo presente, in vista di un maggiore consumo futuro. Si noti la differenza tra risparmio ed investimento in cui invece è necessariamente presente un elemento di rischio.

risparmio ( approfondimento) m (pl.: risparmi)

(economia) (commercio) (finanza) accumulo di denaro da spendere successivamente

Voce verbale

risparmio

prima persona singolare dell'indicativo presente di risparmiare

Sillabazione

ri | spàr | mio

Pronuncia

IPA: /ri'sparmjo/

Etimologia / Derivazione

da risparmiare

Citazione

Sinonimi

economia, moderazione, parsimonia, sobrietà, frugalità, previdenza, avvedutezza, oculatezza, prudenza

denaro, fondi, gruzzolo, riserva

(economia) deposito

Contrari

abuso, consumo, prodigalità, sciupio, spesa, sperpero, spreco

Parole derivate

risparmioso, cassa di risparmio , libretto di risparmio , al risparmio

Termini correlati

risparmiatore, risparmiare

Proverbi e modi di dire