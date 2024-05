A Parigi c è quello Latino

Significato della soluzione per: A parigi c e quello latino

Sostantivo

Un quartiere, in epoca medioevale e rinascimentale, era una delle quattro parti in cui veniva suddivisa la città (quando era suddivisa in tre parti, si chiamavano terzieri, se in sei parti, sestieri). Oggi è uno dei settori di territorio che fanno parte di una città e si distingue dagli altri settori cittadini per le sue caratteristiche. Un quartiere può rappresentare una suddivisione amministrativa in alcune grandi città e in tal caso è rappresentato dal consiglio di quartiere, un organo elettivo amministrativo con funzioni consultive e in alcuni casi deliberative riguardanti l’amministrazione del quartiere stesso.

quartiere ( approfondimento) m (pl.: quartieri)

(architettura) (ingegneria) parte caratteristica di una città il Tiergarten è un quartiere di Berlino

Sillabazione

quar | tiè | re

Pronuncia

IPA: /kwar'tjre/

Etimologia / Derivazione

derivazione di quarto, dal francese quartier

Sinonimi

zona, vicinato, rione, sobborgo

( popolare ) borgata

borgata (militare) caserma, alloggiamento

caserma, alloggiamento rione

(marina) quadrante

Parole derivate

quartierante, quartierato, quartiermastro

Varianti

(antico) quartiero

Alterati

(diminutivo) quartierino

Proverbi e modi di dire