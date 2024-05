Significato della soluzione per: I nocchieri dell aria

Aggettivo, forma flessa

L'aviatore (anche genericamente pilota) è una persona che conduce un aeromobile in volo, sia per piacere sia per professione. La responsabilità della condotta di volo (sia esso commerciale o privato) è sempre del pilota in comando (comandante), in inglese pilot in command, la cui autorità a bordo è pari a quella del comandante a bordo di una nave.

aviatori m pl

plurale di aviatorio

Sostantivo, forma flessa

aviatori m pl

(aeronautica) plurale di aviatore

Sillabazione

a | via | tó | ri

Etimologia / Derivazione

deriva da aviatore