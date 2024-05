Nel diritto penale c è quella mentale

Significato della soluzione per: Nel diritto penale c e quella mentale

Sostantivo

Per infermità mentale o infermità di mente, in diritto, si intendono quei disturbi mentali che comportano l'alterazione di una o più funzioni psichiche e l'agito di una particolare manifestazione sintomatica. Assumono particolare valore in campo psicopatologico forense quando si esprimono come manifestazioni sintomatiche nell'atto criminale. Sarà compito del consulente nominato dal giudice (uno psichiatra o uno psicologo con specifica formazione in ambito forense) valutare la possibile esistenza di un legame tra il disturbo mentale e l'atto commesso.

infermità f inv

(medicina) lunga malattia

Sillabazione

in | fer | mi | tà

Etimologia / Derivazione

dal latino infirmitas ossia "debolezza"

Sinonimi

malattia, male, malanno, acciacco, disturbo, indisposizione, invalidità, morbo, affezione

(senso figurato) debolezza

Contrari

salute, sanità, robustezza, vigore, vitalità, benessere

Parole derivate

seminfermità

Varianti