Significato della soluzione per: Nazione in conflitto con israele

Nome proprio

La Palestina (in greco: aast, Palaistíne; in latino: Palaestina; in arabo , Falasin; in ebraico , Palestina; in yiddish: , Palestine) è la regione geografica del Vicino Oriente compresa tra il mar Mediterraneo, il fiume Giordano, il Mar Morto, a scendere fino al Mar Rosso e ai confini con l'Egitto. È un territorio caratterizzato da insediamento umano di antichissima data, abitato da popolazioni umane stabili (come pure di Neanderthal) fin da epoche preistoriche.

Palestina

(storia) (politica) regione storico-geografica del Medio Oriente

Sillabazione

Pa | le | stì | na

Etimologia / Derivazione

dal latino Palaestina

Parole derivate