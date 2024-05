La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Significato della soluzione per: Monte nei pressi di lecco

Lombardo

Sostantivo

Il Resegone (Resegun in lecchese, Resegù in bergamasco, storicamente Resegun de Lecch in milanese e comasco), detto anche Monte Serrada, è una montagna delle Prealpi Orobie alta 1875 m s.l.m., situata al confine tra la provincia di Bergamo e la provincia di Lecco.

resega f sing (pl.: resegh)

(falegnameria) sega la resega del legnamee: la sega del falegname persona litigiosa, attaccabrighe

Sillabazione

ré | se | ga

Pronuncia

IPA: /'rezega/

Etimologia / Derivazione

Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.

Parole derivate

resegà, resegadüsc

Alterati

(diminutivo) reseghin, (accrescitivo) resegon

Francesco Cherubini, Vocabolario milanese-italiano, Volume 2, Dalla Stamperia reale, 1814, pag 93.