Monaco ne è il capoluogo

Significato della soluzione per: Monaco ne e il capoluogo

Nome proprio

La Baviera, ufficialmente Stato libero di Baviera (in tedesco: Bayern o Freistaat Bayern; in bavarese: Freistoot Bayern), è uno dei 16 Stati federati (Bundesländer) della Germania. Con circa 13,08 milioni di abitanti e con una superficie di 70 541,57 km², la Baviera è lo stato tedesco più esteso e il secondo per popolazione, dopo la Renania Settentrionale-Vestfalia. La capitale, nonché città principale è Monaco di Baviera, che con i suoi 1,5 milioni di abitanti, è la terza in Germania per popolazione.

Baviera ( approfondimento) f

(toponimo) Land della Germania sudorientale con capitale Monaco

Sillabazione

Ba | viè | ra

Pronuncia

IPA: /ba'vjra/

Etimologia / Derivazione

dal francese Bavière a sua volta dal tedesco Bayern

Parole derivate