Lhasa ne è il capoluogo

Nome proprio

Curiosità su: Il Tibet (/'tibet/; in tibetano: , bod, /pø/; in cinese S, XizàngP), in passato riportato anche come Thibet, è una regione storico-geografica dell'Asia orientale, localizzata sull'omonimo altopiano, attualmente annessa dalla Cina, sebbene rivendichi una sua autonomia e indipendenza politica. Ha una popolazione di circa 3 180 000 abitanti, la città principale è Lhasa e, a causa dell'altitudine media di 4 900 m s.l.m. è conosciuto anche come "terzo polo" o "tetto del mondo". La storia propriamente conosciuta e documentabile del Tibet inizia nel 617 d.C; dopo secoli di autonomia arrivò a espandersi, comprendendo parti dell'attuale Cina; dal XIII secolo divenne uno stato vassallo dell'Impero mongolo (che comprendeva anche la Cina), poi - dal 1368 al 1644 - della dinastia cinese Ming e, per ultima, della dinastia cinese Qing dal 1644 al 1911 quando, con la fine dell'Impero cinese e la nascita della Repubblica di Cina, si autoproclamò indipendente.

Tibet ( approfondimento)

(toponimo) regione storico-geografica dell'Asia orientale

Sillabazione

Ti | bet

Pronuncia

IPA: 'tibet

Etimologia / Derivazione

incognito