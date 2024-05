La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Significato della soluzione per: Materiale per scatole

Sostantivo

Un cartone animato, spesso abbreviato in cartone, è un'opera audiovisiva d'animazione. Più raramente viene chiamato disegno animato o cartoon (dall'inglese). I cartoni animati vengono realizzati per il cinema, la televisione, il mercato home video e anche per il web.

cartone ( approfondimento) m sing (pl.: cartoni)

accrescitivo di carta (chimica) materiale spesso usato per gli imballaggi (arte) , (pittura) , (fotografia) , (cinematografia) bozza di disegno preliminare di un artista o un cartone animato cartone animato: opera audiovisiva d'animazione

Sillabazione

car | tó | ne

Pronuncia

IPA: /kar'tone/

Etimologia / Derivazione

vedi carta

Sinonimi

( per estensione ) scatolone, imballaggio

scatolone, imballaggio contenitore, confezione

(pittura) disegno preparatorio

Parole derivate

cartonare, cartonatura, cartoncino, cartone animato, cartongesso, cartonificio, cartonista

Alterati