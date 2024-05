Significato della soluzione per: Macchina scavatrice

Sostantivo

La draga (o battello-draga) è un galleggiante mobile su cui è presente una macchina per l'escavazione subacquea dei fondali di porti, canali, fiumi o laghi, con lo scopo di renderli più profondi, permettendo quindi l'accesso a navi e imbarcazioni di maggiori dimensioni, o con lo scopo di asportare sedimenti come ghiaia, sabbia ecc. che si sono depositati per via dei fenomeni detti di insabbiamento (o interramento), rendendo meno sicura la navigazione.

draga f sing(pl.: draghe)

(meccanica) (tecnologia) (ingegneria) macchina per scavi subacquei a moderate profondità (marina) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Voce verbale

draga

terza persona singolare dell'indicativo presente di dragare seconda persona singolare dell'imperativo di dragare

Sillabazione

drà | ga

Etimologia / Derivazione

dal francese drague; vedi dragare

Sinonimi