La Kate attrice inglese

La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross: WINSLET.

Significato della soluzione per: La kate attrice inglese Kate Elizabeth Winslet (IPA: [ket 'lzb 'wnzlt]; Reading, 5 ottobre 1975) è un'attrice britannica. Ottenne la sua prima candidatura all'Oscar a vent'anni, per la sua interpretazione in Ragione e sentimento (1995); nel 1997 raggiunse l'apice della popolarità grazie al ruolo di protagonista nel colossal Titanic (1997), che all'epoca divenne il film di maggior successo commerciale di tutti i tempi.

