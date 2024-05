Kate la moglie di William d Inghilterra

Aggettivo, forma flessa

Curiosità su: Catherine, principessa del Galles, nata Catherine Elizabeth Middleton (Reading, 9 gennaio 1982), è una principessa della famiglia reale britannica, moglie dell'erede al trono William, principe del Galles. È conosciuta anche con l'ipocoristico Kate, al quale tuttavia lei stessa preferisce il nome Catherine. Catherine è nata a Reading e cresciuta a Bucklebury, un villaggio presso Newbury, nel Berkshire, in Inghilterra. Ha studiato storia dell'arte in Scozia all'Università di St Andrews, dove ha incontrato il principe William nel 2001, durante una sfilata di moda. Il fidanzamento ufficiale con William è stato annunciato nel novembre del 2010 e la coppia è convolata a nozze il 29 aprile 2011 nell'abbazia di Westminster. I loro figli, George, Charlotte e Louis, sono rispettivamente secondo, terza e quarto in linea di successione al trono britannico, dopo il padre. L'impatto avuto da Catherine sulla moda e sui costumi inglesi e americani è stato definito dai media come "Kate Middleton effect"; sia nel 2012 che nel 2013 è stata prescelta tra le "100 persone più influenti nel mondo" dalla rivista Time.

sposa f sing

femminile di sposo

Sostantivo

sposa f sing (pl.: spose)

donna nel giorno delle nozze

Voce verbale

terza persona singolare del presente indicativo di sposare Enrico sposa Cinzia seconda persona singolare dell'imperativo presente di sposare

Sillabazione

spò | sa o spó | sa

Pronuncia

IPA: /'spza/, /'sposa/

Etimologia / Derivazione

dal latino sponsa ossia "fidanzata"; proviene dal verbo latino spondere che voleva dire "promettere solennemente"; la sposa quindi era la donna che era promessa in matrimonio

Sinonimi

compagna, coniuge, consorte, moglie, signora

Contrari

nubile, signorina, zitella

Parole derivate

sposalizio, sposare, sposata

