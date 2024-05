Significato della soluzione per: Horror con un feroce alieno nascosto nella giungla

Predator è un media franchise statunitense composto da cinque film horror fantascientifici, otto adattamenti letterari, dodici fumetti e 17 videogiochi. Dalla serie è stato tratto anche un franchise crossover con l'universo Alien, chiamato Alien vs. Predator, nato come serie a fumetti successivamente adattata in romanzi, videogiochi e due film; le premesse per la realizzazione di quest'ultimi nacquero dopo che nel finale di Predator 2 veniva raffigurato un teschio di Xenomorfo nella nave spaziale degli Yautja.

