Significato della soluzione per: Il giuseppe che ricorda una scala sismica

Sostantivo

La scala Mercalli è una scala di valutazione dell'intensità di un terremoto eseguita osservando i danni che esso produce sulle persone, cose e manufatti. Questa valutazione non richiede l'utilizzo di strumenti di misurazione e per la sua caratteristica descrittiva può essere applicata anche alla classificazione di terremoti avvenuti in tempi storici, di cui sia rimasta una descrizione scritta. I valori di questa scala sono scritti con numeri romani e vanno da I a XII.

terremoto ( approfondimento) m sing (pl.: terremoti)

(geologia) frattura breve ed improvvisa delle rocce della crosta terrestre, associata alla quale c'è la propagazione delle onde meccaniche che fanno vibrare gli edifici (senso figurato) sconvolgimento profondo di una situazione

Sillabazione

ter | re | mò | to

Pronuncia

IPA: /terre'mto/

Etimologia / Derivazione

dal latino terrae cioè "della terra" e motus ossia "movimento"; significa quindi "movimento della terra"

Citazione

Sinonimi

movimento tellurico, scossa tellurica, scossa, sisma, crollo, vibrazione, moto, scuotimento

(senso figurato) (di individuo) indemoniato, irrequieto, scatenato, tumultuoso

(senso figurato) sconvolgimento, scombussolamento, sfacelo, rivoluzione, sconquasso, sovvertimento, scompiglio

(senso figurato) diavolo, demonio, birbante, peste

(senso figurato) prepotente, tiranno

Contrari

(senso figurato) stasi, immobilità, stabilità

(senso figurato) angioletto, tesoro





