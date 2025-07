In quella sismica sono frequenti i terremoti nei cruciverba: la soluzione è Area

AREA

Curiosità e Significato di Area

La parola Area è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Area.

Perché la soluzione è Area? Un'area sismica è una regione in cui si verificano frequentemente terremoti, a causa della presenza di faglie o movimenti tettonici attivi. Questi territori sono più soggetti a scosse telluriche, rendendo importante la prevenzione e la preparazione. Conoscere le zone a rischio aiuta a proteggere le comunità e a pianificare interventi efficaci in caso di emergenza.

Come si scrive la soluzione Area

Hai trovato la definizione "In quella sismica sono frequenti i terremoti" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

R Roma

E Empoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I T R E O B C U M Mostra soluzione



