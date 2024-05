Significato della soluzione per: Di forma ovale

Aggettivo

In matematica, e particolarmente nel calcolo integrale, un integrale ellittico è una qualsiasi funzione f {\displaystyle f} che può esprimersi nella forma: f ( x ) = c x R ( t , P ( t ) ) d t {\displaystyle f(x)=\int _{c}^{x}R(t,P(t))\ dt} dove R {\displaystyle R} denota una funzione razionale dei suoi due argomenti, P {\displaystyle P} è la radice quadrata di un polinomio in una variabile di grado 3 {\displaystyle 3} o 4 {\displaystyle 4} privo di radici multiple e c {\displaystyle c} è una costante.

ellittico m sing (pl.: ellittici)

(matematica) che ha forma di un'ellisse (botanica) di foglia, che ha il margine simile ad un'ellisse quindi più lungo che largo, ristretto e arrotondato alle estremità. Ha larghezza massima verso la metà della foglia e le due semilamine, apicale e basale, sono quasi simmetriche







Sillabazione

el | lìt | ti | co

Pronuncia

IPA: /el'littiko/

Etimologia / Derivazione

da ellisse

Sinonimi

conciso

