La Soluzione ♚ Era un ente del cinema

La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ENIC .

Significato della soluzione per: Era un ente del cinema La sigla ENIC può significare: Ente nazionale industrie cinematografiche – ente statale italiano di produzione e distribuzione cinematografica attivo dal 1935 al 1959 English National Investment Company, nota anche come ENIC Group – una compagnia inglese di investimento European Network of Information Centres – una iniziativa dell'UNESCO in collaborazione col Consiglio europeo

