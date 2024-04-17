Era un Ente assistenziale sigla

Sara Verdi | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Era un Ente assistenziale sigla' è 'Eca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ECA

ALTRE SOLUZIONI: ENAL

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Era un Ente assistenziale sigla
  • Risposta: ECA
  • Lunghezza: 3 lettere
  • Schema parole: 3
  • Schema utile: E__
  • Inizia con: E
  • Finisce con: A
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Era un Ente assistenziale sigla nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Eca

Per risolvere la definizione "Era un Ente assistenziale sigla", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Eca'.

Le 3 lettere della soluzione

E Empoli
C Como
A Ancona

La soluzione 'Eca' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Era un Ente assistenziale sigla". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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