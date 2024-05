L ente territoriale della città

Significato della soluzione per: L ente territoriale della citta

Aggettivo

Il termine comune indica, dal punto di vista geografico amministrativo, nel linguaggio moderno, alcune entità non coincidenti, ma strettamente collegate. Per comune si può intendere la suddivisione amministrativa territoriale, più precisamente il cosiddetto territorio comunale, i cui confini sono stabiliti dalla legge. Dal punto di vista del diritto pubblico il comune è un ente territoriale, ovverosia un'entità geografica amministrativa composta dal territorio comunale e dall'ente pubblico, dotato di personalità giuridica, detto anch'esso comune che amministra, per competenza territoriale, e che possiede, almeno in parte, il territorio comunale.

comune m e f sing (pl.: comuni)

caratteristico di più persone un interesse comune, un problema comune posseduto da più cose dello stesso genere una caratteristica comune (linguistica) relativo al genere comune (vedi sotto) (economia) che appartiene a più persone (spregiativo) rozzo, volgare, che resta emarginato perché ritenuto inferiore per valore e dignità (per estensione) abituale e/o che non mostra innovazione né caratteristiche di pregio

Sostantivo

comune m solo sing

ciò che è condiviso tra più individui od oggetti

Sostantivo

comune ( approfondimento) m e f sing (pl.: comuni)

(linguistica) genere grammaticale che si accorda sia con il maschile sia con il femminile: in italiano alcuni aggettivi sono di genere comune, ad esempio: facile, grande, importante; (storia) forma di governo autonomo che alcune città si diedero nel periodo dall'XI al XIV secolo: il periodo dei comuni (storia) (per estensione) il territorio governato da un comune (storia) governo della città di Parigi sorto durante la rivoluzione francese (politica) (diritto) ente pubblico autonomo con funzioni amministrative su un determinato territorio, in genere di piccola estensione (per estensione) il territorio amministrato da un comune (popolare) municipio, il palazzo dell'amministrazione comunale

Sillabazione

co | mù | ne

Pronuncia

/ko.'mu.ne/

Etimologia / Derivazione

dal latino communis ossia "comune, mediocre, affabile", composto di cum e munus ovvero "carica, ufficio", ossia "che compie il medesimo ufficio"

Sinonimi

di tutti, della maggioranza, collettivo, comunitario, sociale, complessivo, collegiale, generale, universale, pubblico, popolare

noto, frequente, ricorrente, prevalente, corrente, diffuso, generalizzato

ordinario, consueto, solito, usuale, normale, abituale

( spregiativo ) mediocre, banale, insignificante

mediocre, banale, insignificante municipio, amministrazione municipale; città, centro

regola, normalità, norma, dozzinale, grossolano

comunità

Contrari

individuale, personale, particolare, privato

insolito, raro, straordinario, speciale, singolare, originale, significativo, interessante

originalità, singolarità, ricercato, prezioso, eccellente, eccezionale, singolare, raro

( per estensione ) elitario

elitario (familiare) non convenzionale

Parole derivate

luogo comune

Termini correlati

accomunare, comunale, comunanza, comunella, comunicare, comunione, comunismo, comunità,

Varianti

commune

(antico) comuna

Proverbi e modi di dire