LUOGO COMUNE

Curiosità e Significato di Luogo Comune

Hai risolto il cruciverba con Luogo Comune? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 11 lettere più frequenti: Luogo Comune.

Perché la soluzione è Luogo Comune? Luogo comune indica un'espressione o un'idea scontata, spesso usata in modo banale e poco originale. È un modo di dire che si riferisce a frasi fatte o pensieri già sentiti molte volte, privi di sorprendente novità. Usare un luogo comune può rendere il discorso meno incisivo, ma spesso viene impiegato per comunicare in modo immediato e comprensibile.

Come si scrive la soluzione Luogo Comune

Se "Discorso banale" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

L Livorno

U Udine

O Otranto

G Genova

O Otranto

C Como

O Otranto

M Milano

U Udine

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O O I R N A O M T A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MONOROTAIA" MONOROTAIA

