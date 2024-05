La Soluzione ♚ Ha diretto Big Eyes e il live action di Dumbo La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : TIM BURTON . Ecco la soluzione verificata per la definizione Ha diretto Big Eyes e il live action di Dumbo. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. TIMBURTON

Significato della soluzione per: Ha diretto big eyes e il live action di dumbo Timothy Walter Burton, detto Tim (Burbank, 25 agosto 1958), è un regista, sceneggiatore, produttore cinematografico, scrittore, animatore e disegnatore statunitense, noto per il suo cinema dalle ambientazioni spesso fiabesche e gotiche, talvolta incentrato su temi quali l'emarginazione e la solitudine. Tra le sue collaborazioni più ricorrenti si annoverano quella con il compositore Danny Elfman per quasi tutti i suoi film, quella con l'attore statunitense Johnny Depp e con l'attrice britannica Helena Bonham Carter, che è stata anche sua compagna di vita fino al 2014.

Altre Definizioni con tim burton; diretto; eyes; live; action; dumbo;