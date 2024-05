La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Significato della soluzione per: Il colle con la domus flavia e la domus tiberiana

Aggettivo

Il Palatino è uno dei sette colli di Roma, situato tra il Velabro e il Foro Romano, ed è una delle parti più antiche della città. Il sito è ora un grande museo all'aperto e può essere visitato durante il giorno. L'ingresso si trova in via di San Gregorio (ingresso a pagamento), oppure si può salire sul Palatino entrando nel Foro Romano (ingresso a pagamento) e poi salendo per il Clivo Palatino, a destra dell'Arco di Tito.

palatino m sing

(anatomia) che riguarda il palato che riguarda un palazzo (geografia) che riguarda il Palatinato, regione storico-geografica della Germania sudoccidentale

Sostantivo

palatino

abitante del Palatinato (linguistica) dialetto alto tedesco parlato nel Palatinato

Sillabazione

pa | la | tì | no

Pronuncia

Pronuncia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.

Etimologia / Derivazione

Dal latino Palatium