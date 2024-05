Flavia del tennis

Sostantivo

penna ( approfondimento) f sing (pl.: penne)

(zoologia) , (ornitologia) appendice modulare, leggera e fibrosa, che copre il corpo degli uccelli (e un tempo anche quello di molti dinosauri) (arte) (tecnologia) strumento per disegnare o scrivere con un serbatoio per l'inchiostro collegato ad un pennino per scrivere (popolare) impennata (specialmente al plurale) tipo di pastasciutta il cui pezzo ha la forma di un cilindro cavo, piuttosto breve e aperto alle estremità; è un po' diverso dal maccherone in quanto alle estremità è tagliato di sbieco, mentre il maccherone è tranciato dritto; celebri le penne al pomodoro e le penne all'arrabbiata sezione di una freccia

Sillabazione

pèn | na

Pronuncia

IPA: /'penna/

Etimologia / Derivazione

dal latino pinna ossia penna d'uccello e penna ossia ala

Sinonimi

(di uccelli) piuma, ciuffo, pennacchio

piuma, ciuffo, pennacchio (per scrivere) biro, stilo, stilografica, pennino

biro, stilo, stilografica, pennino ( senso figurato ) autore, scrittore, giornalista, pubblicista

autore, scrittore, giornalista, pubblicista (musica) plettro

plettro ( per estensione ) (marina) vela

vela (di istrice) aculeo

aculeo (manovra) impennata

impennata (pasta) maccherone, pennetta

Parole derivate

bipenne, impennare, pennuto, portapenne, spennare, pennata

Termini correlati

(per scrivere) calamaio, inchiostro, foglio, cappuccio

Alterati

( diminutivo ) pennarello: uno strumento particolare per colorare i disegni

pennarello: uno strumento particolare per colorare i disegni ( diminutivo ) pennino: piccolo strumento di scrittura, o parte delle penne stilografiche che applica direttamente la scrittura sulla carta e si immerge nella carta

pennino: piccolo strumento di scrittura, o parte delle penne stilografiche che applica direttamente la scrittura sulla carta e si immerge nella carta ( diminutivo ) pennetta: tipo simile di pastasciutta, o anche altro nome per le recenti chiavette usb

pennetta: tipo simile di pastasciutta, o anche altro nome per le recenti chiavette usb ( accrescitivo ) pennone: asta o bastone per reggere vele o bandiere

pennone: asta o bastone per reggere vele o bandiere (peggiorativo) pennacchio: piuma decorativa dalla forma particolare

