Significato della soluzione per: Cilindretti di legno usati come combustibile

Sostantivo

Il legno in pellet è un combustibile ricavato dal legno vergine, talvolta partendo da scarti di lavorazione (quali piallatura, segatura, schegge, ritagli) altre volte dal tronco intero. Può essere definito come "biocombustibile addensato, generalmente in forma cilindrica, di lunghezza casuale tipicamente tra 5 mm e 30 mm, e con estremità interrotte, prodotto da biomassa polverizzata con o senza additivi di pressatura".

pellet ( approfondimento) m inv

materiale combustibile composto da legno, residui vegetali e altri scarti, essiccati e pressati in forma grosso modo sferica o conica, generalmente utilizzato in apposite stufe (dette appunto "stufe a pellet") per produrre calore e/o energia

Sillabazione

lemma non sillababile

Etimologia / Derivazione

dall'inglese pellet, che significa "pallina, pillola"

Termini correlati