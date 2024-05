La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Significato della soluzione per: Celebre manga creato da kentaro miura

Inglese

Sostantivo

Berserk (, Beruseruku) è un manga scritto e disegnato da Kentaro Miura. Le vicende si incentrano su Gatsu, un guerriero maledetto costretto a vagare senza sosta per sopravvivere e trovare vendetta. La storia, inizialmente dell'orrore ma via via arricchita di elementi del genere fantasy, esplora gli anfratti più profondi della natura umana. Le tematiche principali sono l'illusorietà del libero arbitrio, l'oscuro e necessario potere della violenza, il destino dell'uomo, l'onnipresenza del male.

angry

arrabbiato, irritato, stizzito, rabbioso, rabbia

Sillabazione

an | gry

Pronuncia

IPA: /'æ.gri/ Ascolta la pronuncia :

Etimologia / Derivazione

derivato di anger, di origine medio inglese. vedi anger

Sinonimi

Termini correlati

anger

angrily

angriness