Celebre manga creato da Kentaro Miura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Celebre manga creato da Kentaro Miura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BERSERK

Significato/Curiosita : Celebre manga creato da kentaro miura

D'ispirazione, per crudezza e veridicità storica, per il celebre manga berserk, creato da kentaro miura. aa.vv., la carne e il sangue. il cinema di paul verhoeven... State edite diverse ristampe che portano il nome di berserk collection, maximum berserk e berserk collection serie nera. il successo del manga ha portato... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 agosto 2023

