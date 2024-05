Significato della soluzione per: Caldo in modo soffocante

Aggettivo

afoso m sing

che caratterizza il clima in zone caratterizzate da aria umida e calda, tipica della stagione estiva in regioni poco ventilate opprimente per l’afa

Sillabazione

a | fó | so

Pronuncia

IPA: /a'foso/ o IPA: /a'fozo/

Etimologia / Derivazione

deriva dalla contrazione di afa e dal suffisso -oso

Sinonimi

(di giornata, clima, aria) soffocante, caldo, torrido, pesante, greve, opprimente, asfissiante, pieno d'afa

Contrari

fresco, temperato, ventilato, aerato

Termini correlati