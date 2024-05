La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Significato della soluzione per: Cacciare bandire da un villaggio

Verbo

Transitivo

esiliare (vai alla coniugazione)

mandare via, al di fuori di un certo ambiente Per un nobile ateniese, essere esiliato voleva dire perdere tutte le sue proprietà, oltre che l'onore e il buon nome di tutta la famiglia

Sillabazione

e | si | lià | re

Pronuncia

IPA: /ezi'ljare/

Etimologia / Derivazione

da esilio che deriva dal latino exsilium derivazione di exsul cioè "esule"

Sinonimi

mandare in esilio, mandare via, allontanare, cacciare, scacciare, buttare fuori, bandire, espellere, confinare, deportare, proscrivere

(senso figurato) escludere, segregare

Contrari

richiamare

Parole derivate

esiliarsi

Termini correlati