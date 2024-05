Significato della soluzione per: Bambino che nasce prima del tempo

Aggettivo

La retinopatia del prematuro (ROP) è una malattia vascolare della retina che si manifesta in neonati pretermine, con rischio maggiore quanto minore è il tempo di gestazione e con quanto più basso è il peso del neonato alla nascita. La sua evoluzione può portare alla cecità in seguito a distacco della retina per trazione. È provocata dalla formazione di nuovi vasi nella periferia retinica e può essere dovuta anche all'ossigenoterapia cui spesso sono sottoposti in nati prematuri nell'incubatrice (erogazione artificiale di ossigeno necessaria per lo sviluppo del bambino nato prematuramente).

prematuro m sing

che accade prima del dovuto morte prematura

Sostantivo

prematuro m sing (pl.: prematuri)

neonato partorito prima del termine dei 9 mesi circa del periodo complessivo della gravidanza della donna è nato prematuro

Sillabazione

pre | ma | tù | ro

Pronuncia

IPA: /prema'turo/

Etimologia / Derivazione

dal latino praematurus, formato da prae- e da maturus

Sinonimi

precoce, anticipato, immaturo

(per estensione) (di intervento, risoluzione) affrettato, precipitoso, avventato, intempestivo

Contrari

tardivo, ritardato, posticipato

lento

(per estensione) improvviso, inaspettato

Parole derivate

prematuramente, prematurità, prematuranza

Termini correlati