Significato della soluzione per: Fa avere due suocere

Sostantivo

La bigamia è la condizione di chi, essendo legamente coniugato, contrae un ulteriore matrimonio, o di chi, non coniugato, contrae matrimonio con persona già coniugata. Consentita in diversi Paesi del mondo, in Italia costituisce un delitto contro la famiglia, previsto dall'art. 556 del codice penale.

bigamia ( approfondimento) f sing (pl.: bigamie)

(diritto) reato compiuto da chi, essendo vincolato da matrimonio avente effetti civili, ne stipula un altro

Sillabazione

bi | ga | mì | a

Pronuncia

IPA: /biga'mia/

Etimologia / Derivazione

deriva da bigamo, dal latino tardo bigamus, derivazione dal greco daµ, formato. da d- cioè "due volte" e µ ossia "nozze"

