Dà l aroma all ouzo il liquore greco nei cruciverba: la soluzione è Anice

Home / Soluzioni Cruciverba / Dà l aroma all ouzo il liquore greco

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Dà l aroma all ouzo il liquore greco' è 'Anice'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANICE

Curiosità e Significato di "Anice"

Approfondisci la parola di 5 lettere Anice: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Anice? L'anice è una pianta aromatica molto apprezzata per il suo odore dolce e speziato, simile alla liquirizia. Viene utilizzata per insaporire liquori come l'ouzo, il sambuca e altri distillati mediterranei. Il suo aroma caratteristico conferisce un tocco unico alle bevande, rendendole riconoscibili e apprezzate in tutto il mondo. È un ingrediente che evoca tradizione e convivialità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L aroma usato nei brigidiniÈ detto anche pimpinellaAroma per ghiaccioliL aroma dell ouzo il liquore grecoAromatizza l ouzo il liquore grecoLiquore dolce dal sapore simile all ouzo greco

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Anice

Hai trovato la definizione "Dà l aroma all ouzo il liquore greco" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

N Napoli

I Imola

C Como

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C A A T S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CASTA" CASTA

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.