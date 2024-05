Afferrano con difficoltà

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Significato della soluzione per: Afferrano con difficolta

Aggettivo, forma flessa

La cena dei cretini (Le dîner de cons) è un film del 1998 scritto e diretto da Francis Veber, ispirato ad un'opera teatrale di successo dello stesso regista andata in scena a Parigi per tre anni. In Italia è stato distribuito nel 2000.

cretini m pl

plurale di cretino

Sostantivo, forma flessa

Sillabazione

cre | tì | ni

Pronuncia

IPA: /kre'tini/

Etimologia / Derivazione

vedi cretino

Sinonimi

sciocchi, stupidi, scemi, imbecilli, deficienti, idioti, ebeti, stolti, fessi

deficienti, grulli, tonti

( volgare ) coglioni

coglioni (popolare) , minchioni, castroni

