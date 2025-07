La si studia per avere la patente nei cruciverba: la soluzione è Teoria

TEORIA

Curiosità e Significato di Teoria

Perché la soluzione è Teoria? La parola teoria indica l'insieme di concetti e principi che si apprendono prima di mettere in pratica qualcosa, come nel caso della patente di guida. È lo studio delle regole, delle norme e delle nozioni necessarie per comprendere e affrontare correttamente le situazioni alla guida. Solo con una buona teoria si può poi affrontare con sicurezza la prova pratica, diventando un guidatore consapevole.

Come si scrive la soluzione Teoria

Hai trovato la definizione "La si studia per avere la patente" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

T Torino

E Empoli

O Otranto

R Roma

I Imola

A Ancona

