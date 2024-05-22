Si oppongono agli ultimi

Home / Soluzioni Cruciverba / Si oppongono agli ultimi

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si oppongono agli ultimi' è 'Primi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PRIMI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si oppongono agli ultimi" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si oppongono agli ultimi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Primi? I primi sono coloro che si posizionano davanti agli altri, spesso considerati pionieri o leader in un determinato contesto. Si distinguono per il loro ruolo di avanguardia e per mettere in risalto le novità rispetto alle generazioni successive. La loro importanza risiede nel tracciare la strada e aprire nuovi percorsi, spesso sfidando le convenzioni e anticipando i tempi.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Si oppongono agli ultimi nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Primi

La definizione "Si oppongono agli ultimi" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si oppongono agli ultimi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Primi:

P Padova R Roma I Imola M Milano I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si oppongono agli ultimi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Sono costituiti da 60 secondiSalgono per ultimi sul podioCapeggiano la classificaSi oppongono agli avariIl punto che si trova agli antipodi dello zenitSi fissa agli arti infortunatiSi contrappongono agli attacchiAppartamenti agli ultimi piani